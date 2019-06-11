Официальному представителю Генпрокуратуры присвоено генеральское звание
Официальному представителю Генпрокуратуры РФ Александру Куренному присвоен классный чин государственного советника юстиции III класса. Это соответствует званию генерал-майора. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Генеральского звания начальник управления взаимодействия со СМИ ГП РФ удостоен наряду с еще несколькими сотрудниками надзорного ведомства.
Главой управления Куренной назначен 11 февраля 2016 года, до этого он возглавлял пресс-службу Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Единой России".