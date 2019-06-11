08 Октября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Владимир Колокольцев глава МВД (2017) | Фото:http://s0.rbk.ru/

В МВД заявили о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова

В МВД сообщили о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Владимира Колокольцева.
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Решение принято в связи с недоказанностью его вины.

Ожидается, что сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста. Все обвинения с него сняты, сообщил министр.

Также Владимир Колокольцев просит уволить главу УВД ЗАО за задержание Голунова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее по делу Голунова накануне достаточно резко высказалась глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала действия полиции в ситуации с журналистом Голуновым головотяпством или провокацией.

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в правоохранительных органах в связи с уголовным делом в отношении журналиста.

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В МВД заявили о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова

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Теги: МВД, Иван Голунов, обвинение, наркотики, арест



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