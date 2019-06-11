08 Октября 2020
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коллаж, уголовное дело, фейк, фейк-новость,фейк-ньюс (2019) | Фото:ФАН

Либералы запустили фейк об открывшем дело Голунова полковнике МВД Щирове

Спустя несколько дней после ареста спецкора «Медузы» Ивана Голунова в сеть попало досье на начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве полковника Андрея Щирова.  В документе сказано, что Щиров и его мама - владельцы девяти участков в Подмосковье и трех объектов капитального строительства площадью в один гектар. Их состояние оценили в 70 миллионов рублей. Федеральное агентство новостей попытался разобраться в достоверности опубликованной информации.

Андрей Щиров и его мать Наталья Щирова на самом деле владеют девятью участками земли. Территориально они расположены в СНТ «Сплав-2» деревни Жихарево Наро-Фоминского района Московской области, в Тропарево и Горчаково. Щировы приобретали землю на протяжении 10 лет.

Андрей Щиров подтверждает, что в его распоряжении находятся девять земельных участков, о чем он указывал в декларации о доходах. Кроме этого, полковник занимает должность председателя Садового некоммерческого товарищества «Сплав-2». Законодательством это не запрещено, по той простой причине, что товарищество не приносит прибыли.

 У Андрея Щирова есть брат Денис, который занимается коммерческой деятельностью. Он владелец ювелирного бизнеса. Финансовую помощь в приобретении земельных участков оказывал именно Денис.

Что касается дома и гаража в «Сплав-2», то по имеющейся информации эти объекты недвижимости были построены Александром Щировым, отцом полковника. Стоимость дома в 110 квадратных метров оценивается в 1 315 770,50 рубля, эта сумма немного больше кадастровой, примерно на 30%

Весной текущего года «Радио Свободы» опубликовало пост с громким заголовком «Путь героина. Наркомафия в погонах и экстрасенс-агент ФСКН». Статья состоит из повествования некой Ульяны Хмелевой, которая утверждает, что когда-то работала экстрасенсом в КГБ. В 2003 году у нее состоялась встреча с Щировым. По словам Хмелевой, на то время он и его коллеги «крышевали» дилеров, за что получал 240 тысяч долларов. В статье отсутствовали прямые обвинения, однако после повторной публикации текст был исправлен и выпущен с прямыми обвинениями в утвердительной форме.

коллаж, уголовное дело, фейк, фейк-новость,фейк-ньюс(2019)|Фото:ФАН

Неназванный источник столичного МВД рассказал, что Хмелева была подозреваемой по статье «Распространение наркотиков». Пока шли следственные действия в отношении Хмелевой, она времени зря не теряла. Писала жалобы, обвиняла правоохранителей в «крышевании» наркобизнеса. Проверки, которые проводили сотрудники МВД и районная прокуратура слова Хмелевой не подтвердили. Судебный процесс был очень длительным. Адвокаты смогли отменить приговор суда первой инстанции, но, невзирая на это вина Ульяны Хмелевой была доказана.

После появления статьи Андрей Щиров отказался подавать в суд за клевету, так как она не получила общественного резонанса. К тому же материал был очень грамотно составлен, чтобы доказать вину потребовалось бы немало усилий.

После ареста Голунова кто-то искусственно возбудил интерес к данному расследованию. Оно опять появилось в Сети, а слова «экстрасенса КГБ» преподнесли как истину в последней инстанции.

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Либералы запустили фейк об открывшем дело Голунова полковнике МВД Щирове

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Теги: иван голунов, андрей щиров, ульяна хмелева, фейк



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Развитие сюжета:

Ранее 11.06.2019 17:09 Мск В МВД заявили о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова

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