08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

"Филарет повторяет 1992 год"

Многолетний лидер киевского "патриархата" и украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет вполне может расколоть "единую церковь" раскольников. Так считает религиовед Алексей Смирнов в связи с непризнанием Денисенко томоса от Фанара, загнавшего раскольников, как он заявил, в новую зависимость.
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Как сообщало Накануне.RU, Денисенко решил созвать на 20 июня собор для возобновления деятельности киевского "патриархата", который юридически не ликвидировался. Он сказал, что "киевский патриархат создан по воле Божией" и неуничтожим.

Смирнов считает, что бывший секретарь Денисенко и новый лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний нарушил договоренности, и Денисенко "решил все переиграть и вернуть свой статус патриарха".

Договоренности состояли в том, чтобы избрать Думенко новым лидером, но сохранить за Денисенко статус "почетного патриарха", а управлять должны двое, но с первенством Денисенко, как "патриарха". Думенко же просто обманул, заявив, что он никому ничего не обещал, написал на днях Валентин Шибаев, он же "митрополит Белгородский Иоасаф", который активно поддерживает Денисенко.

Сейчас Денисенко поддерживают всего несколько "иерархов", но и при малом их числе Денисенко вполне может расколоть "единую церковь" раскольников, отмечает Смирнов.

"Для него не так важно, как много будет епископов "ПЦУ". Даже если будет несколько человек, то собор будет легитимным. В 1992 году он вышел из УПЦ с одним соратником. Потом он "рукоположил" епископов и создал киевский "патриархат". Сейчас он делает то же самое внутри "ПЦУ", - цитируют Смирнова "Вести".

Викарий Киевской митрополии УПЦ архиепископ Феодосий заявлял, что у Денисенко сейчас уже нет господдержки, как в 1992 году, поэтому масштабный раскол ему вряд ли удастся. Но небольшой церковный проект он организовать наверняка сможет.

На состовшемся в Киеве форуме украинской интеллигенции его участники призвали Денисенко не потакать "антиукраинским силам", а Думенко - "принять немедленные и решительные канонические меры по пресечению любых попыток восстановления самоликвидированной "УПЦ КП", что выглядит достаточно комично, учитывая само создание "единой церкви" ракольников.

Таким образом, украинские раскольники на грани нового раскола. Для Денисенко он может стать вторым. Похоже, что он настроен решительно, назвав Думенко "слугой Варфоломея".

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"Филарет повторяет 1992 год"

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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