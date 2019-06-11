В порту Санкт-Петербурга обнаружено более 400 кг кокаина

В морском порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФТС.

Наркотики были обнаружены 10 июня в контейнере с рыбными консервами из Эквадора в Россию. "При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином", - говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей.