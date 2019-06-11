Выбросы загрязняющих веществ в воздух на Среднем Урале сократились на 82,5 тысячи тонн 

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    геокс в москве вот

Экономика Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Выбросы загрязняющих веществ в воздух на Среднем Урале сократились на 82,5 тысячи тонн 

В министерстве природных ресурсов и экологии озвучили данные экологического мониторинга выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 2018 году. Благодаря техническому перевооружению и модернизации газоочистного оборудования на предприятиях региона произошло сокращение выбросов на 82,5 тысячи тонн. Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано.

"Национальный проект "Экология" обязывает предприятия использовать наилучшие доступные технологии по снижению выбросов в атмосферу и сбросов в воду. В 2018 году предприятиями Свердловской области на проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было затрачено 1,3 миллиарда рублей. Вследствие проведенных мероприятий выбросы в воздух сократились на 82,5 тысячи тонн", – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Самое значительное сокращение выбросов в атмосферный воздух по итогам прошлого года зафиксировано у Рефтинской ГРЭС ‒ на 33,4 тысячи тонн, Нижнетагильский металлургический комбинат сократил выбросы на 7,7 тысяч тонн, Высокогорский горно-обогатительный комбинат – почти на 8 тысяч тонн, Серовская ГРЭС – более, чем на 6 тысяч тонн, Пелымское, Ивдельское и Карпинское линейные производственные управления магистральных газопроводов "Газпрома" в сумме сократили выбросы на 17,2 тысячи тонн. В основном, предприятия добились этого благодаря модернизации газоочистного оборудования.

Территориальная сеть мониторинга атмосферного воздуха с использованием автоматических станций контроля за его загрязнением включает 15 стационарных постов наблюдения в 13 городах Свердловской области, на территории которых расположены крупные промышленные предприятия: это Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил (2 поста), Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Реж, Ревда, Полевской, Серов, Краснотурьинск.

Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди задач документа была реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. При этом в указе отмечается, что совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах должен уменьшится не менее чем на 20%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Выбросы загрязняющих веществ в воздух на Среднем Урале сократились на 82,5 тысячи тонн 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети