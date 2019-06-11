Алексей Текслер поручил провести проверку в школе-интернате в Магнитогорске, воспитанник которой подозревается в изнасиловании двух девочек

Врио губернатора Алексей Текслер поручил провести служебную проверку в коррекционной школе-интернате Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления против половой неприкосновенности двух девочек из школы-интерната. Как сообщает verstov.info, преступление произошло в феврале текущего года. Жертвами стали две девочки из коррекционной школы-интерната – 12 и 14 лет. Подозреваемым является 14-летний воспитанник данной коррекционной школы.

Глава области проинформирован о случившемся. Он уже обсудил инцидент с руководителем регионального СК Денисом Чернятьевым.

"Они договорились о том, что следственным органам будет оказана помощь в установлении обстоятельств произошедшего. Глава региона поручил провести служебную проверку в учреждении, по её результатам будут приняты меры. Он также взял ситуацию под личный контроль", - сообщили в пресс-службе главы региона.