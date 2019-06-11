В Нижневартовске запустят новый фонтан

В Нижневартовске в День России на Комсомольском бульваре состоится праздничное открытие фонтана. Запуск станет частью развлекательной программы для жителей и гостей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Праздник начнётся в полдень, программа торжеств включает в себя активные игры, конкурсы и выступление творческих коллективов Дворца искусств. Фонтан на Комсомольском бульваре установлен за счет "СИБУРа".

Строители уверены, что новый объект станет местом притяжения вартовчан. Высота струи фонтана – до 4 м, а внутри чаши установлено световое оборудование. Работать он может в нескольких режимах. Работать он будет до середины сентября. На зиму его закроют деревянным каркасом.