Голунов может стать центральной темой "Прямой линии" Путина

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова и ситуация в правоохранительных органах может стать ключевой темой "Прямой линии" Владимира Путина, которая должна состоятся 20 июня. Сегодня, 11 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются любым способом урегулировать ситуацию с делом журналиста к "Прямой линии". Более того, он сказал, что по Голунову уже пришла "пара сотен тысяч вопросов", которые он "пробежал глазами".

Политолог Константин Калачев, который ранее предполагал, что Кремль может воспользоваться делом журналиста, чтобы попытаться поднять упавший рейтинг президента, считает, что вполне возможно, что заметная часть "Прямой линии" будет посвящена деятельности силовиков и проблемам, которые возникают в связи с ней.

"Думаю, что пойдут от частного к общему. К теме важности работы правоохранительных органов и борьбе со злоупотреблениями и перегибами. Полицейские нужны, полицейский произвол недопустим", - рассказал он Накануне.RU.

При этом, по словам эксперта, не стоит ждать конкретных решений, и тем более предложений по реформированию органов. Скорее всего Путин предпочтет ограничиться "словесными интервенциями" на эту тему.

"Реформ можно не ждать. А вот разговор про уважение к закону, к гражданам, очищение органов от случайных людей может быть", - говорит Калачев.

Отметим, что о произволе силовиков немало говорилось и на Петербургском международном экономическом форуме. Так, теме роли силовиков в экономике был посвящен деловой завтрак "Сбербанка", где много говорилось о том, что правоохранительные органы по сути стали основным экономическим регулятором в стране. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, рассуждая о перспективах экономического роста и нацпроектах Путина, заявил, что "правоохранители дестабилизируют ситуацию".

Также характерно, что по делу Голунова накануне достаточно резко высказалась глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала действия полиции в ситуации с журналистом Голуновым головотяпством или провокацией.

"Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", - заявила Матвиенко.