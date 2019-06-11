В Югру едет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

В Югру с визитом прибудет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Визит состоится 13-14 июня. В первый день запланированы 45-минутная встреча с губернатором Натальей Комаровой, а также координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО "Правовое просвещение граждан как основа обеспечения прав человека".

Второй день Москалькова посвятит, в частности, участию в конференции "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства".