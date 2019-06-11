Коледа баллотируется в Мосгордуму, чтобы показать оболгавшему ее Яшину - что такое реальная политика

Член Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа написала в Facebook о своем решении идти в Мосгордуму по 45 округу, включающему в себя Красносельский, Мещанский, Басманный районы и Сокольники, передает корреспондент Накануне.RU.

Мария рассказала, что намерена лично встречаться с москвичами и рассказывать о реальных результатах своей работы, а также заметила, что считает важным пресечь нечистоплотные спекуляции:

«Действовать буду в двух направлениях. Первое – рассказывать людям о себе, своей работе и программе, которую мы напишем вместе с жителями. Программе, которую составим на встречах, через личное общение, лицом к лицу. У меня за плечами уже есть реальные результаты работы, сторонники и друзья. Вместе мы работали над разными общественными проектами, направленными на улучшение уровня жизни москвичей. Второе, важное для меня лично, это лишить нечистоплотных политиканов возможностей для спекуляций» - пишет Коледа.

Ранее Коледа разоблачила муниципального депутата Илью Яшина, который попытался обвинить ее в использовании черных пиар-технологий на сборе подписей избирателей. По версии Яшина, Мария наняла некую женщину по имени Елена, которая собирала фальшивые подписи от имени Яшина. Мундеп отвел женщину в полицию.

Коледа ответила депутату в фейсбуке, и подробно рассказала, как разоблачила интригу Яшина и записала видео с Еленой. Женщина рассказывает на видео, что на нее вышел некий «Дима, который обещал ей работу» и она знала, что должен приехать какой-то депутат, чтобы снять ролик.

«Ей об этом сказали на инструктаже нанявшие ее люди. О содержании ролика она узнала, когда съемка уже шла. Вот так Яшин использует жителей «в темную» - рассказала Мария.

Сам Яшин продолжает настаивать на своей версии: что Мария Коледа наняла сборщиков сама и устроила эту провокацию, чтобы его дискредитировать. Но выгоднее всего это самому Яшину – во-первых, скандал повысит его узнаваемость среди избирателей, а во-вторых, Яшин как представитель оппозиции хорошо понимает, что вряд ли соберет подписи и не хочет упускать шанс уйти из гонки красиво, представив себя жертвой «черного пиара».