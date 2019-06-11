08 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Китайский авианосец ВМС НОАК &quot;Ляонин&quot; (2019) | Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Китайский авианосец вышел в Тихий океан через цепь японских осровов

Авианосец ВМС НОАК "Ляонин" прошёл в Тихий океан проливом между двумя японскими островами. Как сообщает телеканал NHK, корабль был замечен утром 11 июня между островами Мияко и Окинава.
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Китайский портал The Paper напоминает, что "Ляонин" уже проходил этим маршрутом в декабре 2016 г. Тогда с авианосца вблизи острова Мияко взлетал вертолёт дальнего радиолокационного обнаружения.

Авианосец "Ляонин" проходит мимо японских островов(2019)|Фото: www.thepaper.cn

Авианосец "Ляонин" – бывший советский "Варяг", после распада СССР был куплен Китаем у Украины и в настоящее время является единственным авианосцем в составе ВМС НОАК. Второй авианосец, за основу которого также взят проект "Варяга", сейчас проходит испытания, также на китайских верфях достраивается третий подобный корабль.

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Китайский авианосец вышел в Тихий океан через цепь японских осровов

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Теги: Китай, авианосец, Ляонин, Япония



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