Китайский авианосец вышел в Тихий океан через цепь японских осровов

Авианосец ВМС НОАК "Ляонин" прошёл в Тихий океан проливом между двумя японскими островами. Как сообщает телеканал NHK, корабль был замечен утром 11 июня между островами Мияко и Окинава.

Китайский портал The Paper напоминает, что "Ляонин" уже проходил этим маршрутом в декабре 2016 г. Тогда с авианосца вблизи острова Мияко взлетал вертолёт дальнего радиолокационного обнаружения.

Авианосец "Ляонин" – бывший советский "Варяг", после распада СССР был куплен Китаем у Украины и в настоящее время является единственным авианосцем в составе ВМС НОАК. Второй авианосец, за основу которого также взят проект "Варяга", сейчас проходит испытания, также на китайских верфях достраивается третий подобный корабль.