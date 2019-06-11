В Перми судебные приставы, предположительно, незаконно обналичили 30 миллионов

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: beauty-galaxy.ru

В Перми судебные приставы, предположительно, незаконно обналичили 30 миллионов

В Перми судебные приставы могут быть замешаны в незаконном обналичивании крупной суммы, которая до этого принадлежала нескольким организациям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следователи полагают, что преступная схема работала больше двух лет. Приставы якобы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам, сообщает "Ъ-Прикамье". После этого со счетов юрлиц списывали деньги в качестве "взыскания долгов по зарплате".

Речь может идти о 30 млн руб., которые после перевода якобы обналичивали, а в списке пострадавших – компании "Таис", "Вертикаль", "Технология" и "Стройпромторг". По данным издания, в Перми арестована до 4 августа фигурант дела, старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александра Марданова. Кто ещё проходит по делу, не уточняется. В пресс-службах краевых управлений СКР и ФССП Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми судебные приставы, предположительно, незаконно обналичили 30 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: судебные приставы, уголовное дело, Александра Марданова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2020 08:57 Мск Бывшему прокурору Индустриального района Перми вменяют получение взятки в 2 миллиона
Ранее 14.08.2020 16:20 Мск В Перми задержан прокурор Индустриального района
Ранее 07.05.2020 16:28 Мск Бывший главный судебный пристав Прикамья останется под стражей
Ранее 11.03.2020 10:45 Мск Бывший главный судебный пристав Пркиамья останется под стражей до середины мая
Ранее 28.01.2020 07:43 Мск Кратно выросло количество "уголовок" бывшего главного судебного пристава Прикамья
Ранее 13.11.2019 10:45 Мск Экс-глава судебных приставов Прикамья, обвиняемый во взяточничестве, останется в СИЗО еще на месяц
Ранее 23.08.2019 15:21 Мск Прикамскую службу судебных приставов возглавил пристав из Красноярска
Ранее 29.07.2019 08:50 Мск В Прикамье нашли замену главному судебному приставу, обвиняемому во взяточничестве
Ранее 26.07.2019 10:14 Мск Арестован обвиняемый во взяточничестве главный судебный пристав Прикамья
Ранее 25.07.2019 10:05 Мск СК: главный судебный пристав Прикамья обвиняется в получении взятки в 1,1 млн
Ранее 25.07.2019 07:45 Мск Глава прикамского управления судебных приставов задержан по подозрению во взяточничестве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети