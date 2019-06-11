В Перми судебные приставы, предположительно, незаконно обналичили 30 миллионов

В Перми судебные приставы могут быть замешаны в незаконном обналичивании крупной суммы, которая до этого принадлежала нескольким организациям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следователи полагают, что преступная схема работала больше двух лет. Приставы якобы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам, сообщает "Ъ-Прикамье". После этого со счетов юрлиц списывали деньги в качестве "взыскания долгов по зарплате".

Речь может идти о 30 млн руб., которые после перевода якобы обналичивали, а в списке пострадавших – компании "Таис", "Вертикаль", "Технология" и "Стройпромторг". По данным издания, в Перми арестована до 4 августа фигурант дела, старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александра Марданова. Кто ещё проходит по делу, не уточняется. В пресс-службах краевых управлений СКР и ФССП Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.