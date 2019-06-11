В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера.

Так, неполадки в работе сервиса отмечаются у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге, следует из информации на сайте Downdetector.

Также сообщается, что web-версия мессенджера, с которым безуспешно борется Роскомнадзор, не работает по всей Европе.

Напомним, год назад отключения Telegram также коснулись пользователей в России и Европе.

Ранее, напомним, сервис сообщений "сломался" в апреле 2018 года. Тогда причиной сбоя назвали отключения электричества в Амстердаме.