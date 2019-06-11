08 Октября 2020
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Александр Моор, награждение (2019) | Фото: admtyumen.ru

В преддверии Дня России Александр Моор вручил награды жителям региона

Накануне Дня России губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Награды получили тюменцы, представляющие самые разные сферы деятельности: образование, здравоохранение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, культура и спорт. Александр Моор подчеркнул, что награжденные внесли весомый вклад в развитие региона, и что то, что Тюменская область уверенно движется вперед заслуга каждого, кто трудится на ее благо.

"Все вместе мы создаем не только настоящее, но и будущее Тюменской земли и всей России", – подчеркнул глава региона.

Генеральный директор "Тобольского городского молочного завода" Виктор Охрименко получил почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ". Почетной грамотой президента России был награжден врач по спортивной медицине "Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Владимир Семенов. Свою награду он получил за успешную подготовку спортсменов на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. За развитие культуры и искусства благодарность от президента получила руководитель центра искусства и культуры Тобольска Файзана Сайфуллина.

Александр Моор, награждение(2019)|Фото: admtyumen.ru

Знак отличия Тюменской области "За достижения в труде" получили четверо тюменцев, еще 39 человек получили почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области.

В завершении Александр Моор поблагодарил присутствующих за их достижения и победы.

"Все мы, каждый на своем месте, стремимся к одному: чтобы наша область укрепляла свои позиции, оставалась территорией развития и больших возможностей, где жить комфортно и безопасно, а работать интересно и результативно", – отметил губернатор.

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В преддверии Дня России Александр Моор вручил награды жителям региона

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Теги: Александр Моор, награждение



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