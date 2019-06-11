Рейс Брянск-Сочи на "Суперджете" задерживается на шесть часов по техпричинам

Рейс авиакомпании "Азимут", который должен пройти по маршруту Брянск – Сочи, задержан на шесть часов по техническим причинам. Он должен был выполняться на "Суперджете", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу переводчика.

"Рейс Брянск - Сочи задерживается до 15:45 в связи с заменой воздушного судна по техническим причинам", - сообщили в авиакомпании. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Брянска в 10:45 мск.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов SSJ-100.