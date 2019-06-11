Аудитор назвал регионы, из которых шло "аномальное" голосование в финале шоу "Голос. Дети"

Компания Group-IB опубликовала итоговый отчет проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале. В нем эксперты приходят к тому же выводу, что и в предварительной проверке – накрутка голосов в СМС-голосовании имела место быть.

Напомним, в голосовании победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Этот исход голосования вызвал вопросы как у зрителей, так и у руководства телеканала, поэтому была заказана аудиторская проверка. Она выявила накрутку, и Первый канал аннулировал итоги голосования. Потом победителями объявили всех финалистов и всем им подарили денежные призы. Микелла в выпуске передаче с награждением не участвовала, а свой приз перечислила на благотворительность. Алсу жаловалась на травлю своей семьи после скандала.

Теперь Group-IB сообщает: "На первом этапе расследования эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. По уточненным данным, суммарно с этих номеров поступило более 41 000 голосов за участника 07".

"Среди IVR-звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров. Каждый список содержит до 360 номеров, всего 146 таких списков. В целом в накрутке задействовано 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за участника 07.

Вторую группу, используемую в накрутках, удалось выявить при анализе СМС. В текст 8 216 СМС, помимо номера одного из участников конкурса, по ошибке исполнителей попала техническая информация, содержащая дополнительный номер и время отправления. Эта группа номеров также принадлежит одному оператору в Ленинградской области", - говорится в отчете.

Традиционно лидерами по активности голосования являются Москва и Санкт-Петербург. Однако на этот раз расстановка сил изменилась. Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала 6-го сезона шоу "Голос.Дети", топ-10 наиболее активно голосовавших регионов составили: Москва (71 000), Республика Башкортостан (35 000), Санкт-Петербург (29 000), Курская область (12 000), Республика Татарстан (7 000), по 6 000 голосов отдали Краснодарский край, Ростовская область и Ульяновская область, а также по 4 000 голосов — Воронеж и Самара.

В распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. Особенно ярко это выражено в Башкирии — 97%, Курске — 96% и Ульяновской области — 95%.