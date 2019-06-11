08 Октября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Главное управление лесами Челябинской области получило предупреждение УФАС

Челябинское УФАС выдало предупреждение главному управлению лесами Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомстве читают, что главное управление лесами региона неправомерно наделило челябинские лесничества функциями органа исполнительной власти. В частности, речь идет о функциях по осуществлению лесного надзора, пожарного надзора в лесах и оформлению протоколов об административных правонарушениях.

УФАС указало, что такие действия содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции и потребовало до 1 августа привести уставы в соответствие с требованиями действующего законодательства. Если предупреждение не будет исполнено, в отношении управления будет возбуждено дело.

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Главное управление лесами Челябинской области получило предупреждение УФАС

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Теги: УФАС, управление лесами, предупреждение,



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