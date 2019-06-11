08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
горелых валерий николаевич начальник пресс-службы гувд свердловской области (2012) | Фото: Накануне.ru

"С целью анализа служебной документации". В МВД прокомментировали визит силовиков в редакцию "Областной газеты"

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал визит сотрудников полиции в редакцию "Областной газеты".

Горелых отметил, что некоторые средства массовой информации целенаправленно назвали мероприятия в редакции обысками, чтобы привлечь повышенное внимание к теме.

"В реальности визит трех представителей департамента информационной политики Свердловской области и сотрудников полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями носил иной характер. Редакцию печатного издания специалисты посетили с целью анализа служебной документации финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил Накануне.RU Горелых.

По его словам, сотрудники издания предоставили необходимый архив с 2015 года, который проверят в департаменте информационной политики региона.

"По окончанию проверки в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение. Отмечу, проведенное мероприятие не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива", - добавил Горелых.

Как ранее сообщало Накануне.RU, главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин назвал обыски в здании редакции "плановой проверкой".

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"С целью анализа служебной документации". В МВД прокомментировали визит силовиков в редакцию "Областной газеты"

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Теги: Областная газета, обыски, Екатеринбург, ДИП, Дмитрий Полянин, Валерий Горелых, МВД



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