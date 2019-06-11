На фоне противостояния "храм – сквер" депутат Госдумы предложил выделить мусульманам Екатеринбурга землю под мечеть

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских на фоне развернувшейся в Екатеринбурге борьбы за место строительства собора святой Екатерины предложил дать мусульманской общине участок под мечеть, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook Альшевских заявил, что мусульмане столицы Урала "долго грезили построить соборную мечеть". При содействии прежнего губернатора Эдуарда Росселя община получила землю на Степана Разина, вблизи теперь уже снесённой недостроенной телебашни, а пока искали деньги на строительство, молились во временной постройке.

"Но мечтам не суждено было сбыться. Ради будущего ледового дворца МУГИСО предложило мусульманам съехать, не выделив взамен никаких достойных альтернатив. В центре города, по мнению чиновников, места для новой мечети нет", - отметил Альшевских.

После вспыхнувшего противостояния "храм – сквер", по словам депутата, власти "выбиваются из сил, пытаясь построить храм в центре уральской столицы".

"И ведь находятся площадки. Откровенная дискриминация, противоречащая Конституции. На мой мирской взгляд, нашим начальникам следует предоставить для мечети участок, равнозначный предыдущему на Степана Разина, чтобы не пришлось извиняться. Письма губернатору и мэру подготовил", - подытожил Альшевских.