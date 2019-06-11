"Спецавтобаза" обратилась в облсуд с требованием признать заниженными размеры тарифа на вывоз ТКО

В Екатеринбурге руководство "Спецавтобазы" обратилось в Свердловский областной суд с иском признать заниженными ранее установленные тарифы на вывоз ТКО.

"Мы обратились в суд с целью признания постановления РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа недействующим. Все заложенные в тариф расходы были подтверждены регоператором на стадии его утверждения. Кроме того, ранее Свердловский областной суд признал тариф экономически обоснованным и принятым с соблюдением установленного законом порядка. Применение утвержденного майским документом тарифа может привести к определенным трудностям в осуществлении деятельности регионального оператора", - сообщили Накануне.RU в "Спецавтобазе".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области внесла изменения в постановление по утилизации/захоронению ТБО. Так, были опубликованы новые тарифы для региональных операторов по обращению с отходами в Восточной и Северной зонах региона.

В этом году для Восточной зоны ("Спецавтобаза") снизили сумму с 686 руб. до 474 руб. за кубометр мусора, а для Северной зоны ("Рифей") до 695 руб, вместо 835 руб. Получается, что тариф для жителей многоквартирных домов составит 101 руб. в месяц, а для частных домов – 123 руб. В итоге уральцы будут платить на 40-50 рублей меньше.

"В итоге суд оставил исковое заявление без движения, так как оно не соответствует требованиям ст. 209, 126 КАС РФ, в срок до 24 июня административный истец должен устранить недостатки", - сообщили Накануне.RU в облсуде.