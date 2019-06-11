08 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
пробка автомобили (2008) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье спишут 5 миллионов долга по транспортному налогу

В заксобрание Пермского края по инициативе губернатора Максима Решетникова внесен законопроект о списании задолженности по транспортному налогу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Законопроектом предлагается признать безнадежной задолженность по транспортному налогу, по которой общая сумма не превышает 500 руб., а срок давности не больше двух лет с момента образования задолженности.

Авторы проекта объясняют свою инициативу тем, что взыскание задолженности в сумме, не превышающей 500 руб. экономически нецелесообразно, поскольку стоимость вынесения одного судебного приказа о взыскании налоговой задолженности в прошлом году составила 452 руб. Эти средства выделяются из краевого бюджета и не включают дополнительные расходы на оплату труда мировых судей и налоговых органов.

Также отмечается, что долги будут прощены 350 тыс. жителям Пермского края. Общая сумма списанной задолженности составит порядка 5 млн руб. Рассмотреть законопроект планируется на июньской пленарке.

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В Прикамье спишут 5 миллионов долга по транспортному налогу

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Теги: списание долгов, транспортный налог, пени, заксобрание пермского края



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