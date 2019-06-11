08 Октября 2020
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Евгений Примаков (2012) | Фото: wikimedia.org

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа

Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю Евгению Примакову будет установлен в сквере напротив здания МИД России, на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади.

Такое решение приняли на заседании Президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Памятник создаст авторский коллектив под руководством скульптора Георгия Франгуляна.

Работы будут финансироваться за счет благотворительных взносов. Открыть памятник планируется 29 октября. В этот день Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.

Евгений Максимович Примаков - выдающийся государственный и общественный деятель, академик и дипломат, скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.

В 2016 году совет по топонимике при Пермской городской думе отклонил идею об установке памятника Евгению Примакову в центре города.

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Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа

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Теги: евгений примаков, памятник



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