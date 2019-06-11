08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Нижнем Тагиле у дома, пострадавшего от взрыва газа, повреждены несущие конструкции

В Нижнем Тагиле специалисты осмотрели подъезд дома №42 по Черноисточинскому шоссе, пострадавший от взрыва газа. Он серьёзно поврежден, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В числе тех, кто проверял здание, были специалисты "Тагилгражданпроекта", службы заказчика городского хозяйства, "Стройкомплекса" и другие. Они отметили внутренние повреждения инженерных сетей, сквозные трещины в одной из частей несущей стены, дефекты перекрытий и лестничных маршей. Все мероприятия – от проекта до ремонта – необходимо провести быстро, заявил мэр Владислав Пинаев. Восстанавливать подъезд – снимать поврежденные перекрытия, готовить площадку для капитального ремонта – можно начинать уже сейчас. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев на очередном заседании штаба по ликвидации последствий ЧС заявил о том, что жители остальных подъездов пострадавшего дома обеспечены газом, электроэнергией и водой. Составлен список всех жителей седьмого подъезда, которым может понадобиться временное жилье.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило 27-летнего мужчину, который сегодня утром, не приходя в сознание, умер в реанимации.

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В Нижнем Тагиле у дома, пострадавшего от взрыва газа, повреждены несущие конструкции

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Теги: взрыв, бытовой газ, жилой дом



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Ранее 14.06.2019 16:01 Мск В Нижнем Тагиле снимут режим ЧС, введённый после взрыва газа в жилом доме

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