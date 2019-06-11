08 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
росприроднадзор рф знак (2013) | Фото: ecoportal.su

Руководитель Росприроднадзора дала старт реорганизации отделений в Югре и на Ямале

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова провела совещание с руководством территориальных органов и начальниками управлений центрального аппарата по вопросу реорганизации территориальных структур. Руководитель ведомства лично посетит все управления, которым предстоит пройти процедуру укрупнения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, упразднены будут управления Росприроднадзора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будет располагаться в Тюмени.

"Структура Росприроднадзора должна стать эффективной, прозрачной и удобной прежде всего для природопользователей. Также я искренне хочу, чтобы в нашем ведомстве трудились исключительно неравнодушные, преданные своему делу люди", - сказала Радионова.

Она добавила, что реорганизация должна пройти корректно.

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Руководитель Росприроднадзора дала старт реорганизации отделений в Югре и на Ямале

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Теги: Росприроднадзор, управление Росприроднадзора в ХМАО, Светлана Радионова



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