Руководитель Росприроднадзора дала старт реорганизации отделений в Югре и на Ямале

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова провела совещание с руководством территориальных органов и начальниками управлений центрального аппарата по вопросу реорганизации территориальных структур. Руководитель ведомства лично посетит все управления, которым предстоит пройти процедуру укрупнения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, упразднены будут управления Росприроднадзора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будет располагаться в Тюмени.

"Структура Росприроднадзора должна стать эффективной, прозрачной и удобной прежде всего для природопользователей. Также я искренне хочу, чтобы в нашем ведомстве трудились исключительно неравнодушные, преданные своему делу люди", - сказала Радионова.

Она добавила, что реорганизация должна пройти корректно.