08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
главный редактор &quot;Областной газеты&quot; (Свердловская область) (2017) | Фото: Накануне.RU

Главред екатеринбургской "Областной газеты" назвал обыски в редакции "плановой проверкой"

Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин назвал обыски в здании редакции "плановой проверкой", об этом говорится на сайте издания.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 11 июня прошли обыски с участием МВД. В службе информации редакции факт обысков подтвердили, пообещав, что предоставят официальный комментарий чуть позже.

"Проверка, которая прошла сегодня в редакции издания, была запланирована еще в ноябре. Для нас это обычная работа. Все наши закупки есть в открытом доступе на сайте закупок", - отметил Полянин.

Следует отметить, что обыски прошли как раз в связи с госзакупками редакции, проверку документов инициировал департамент информационной политики Свердловской области.

Связаться с руководителем ведомства Юлией Прытковой все еще не удалось.

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Главред екатеринбургской "Областной газеты" назвал обыски в редакции "плановой проверкой"

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Теги: Областная газета, обыски, Екатеринбург, ДИП, Дмитрий Полянин



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Ранее 11.06.2019 15:11 Мск "С целью анализа служебной документации". В МВД прокомментировали визит силовиков в редакцию "Областной газеты"

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