Главред екатеринбургской "Областной газеты" назвал обыски в редакции "плановой проверкой"

Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин назвал обыски в здании редакции "плановой проверкой", об этом говорится на сайте издания.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 11 июня прошли обыски с участием МВД. В службе информации редакции факт обысков подтвердили, пообещав, что предоставят официальный комментарий чуть позже.

"Проверка, которая прошла сегодня в редакции издания, была запланирована еще в ноябре. Для нас это обычная работа. Все наши закупки есть в открытом доступе на сайте закупок", - отметил Полянин.

Следует отметить, что обыски прошли как раз в связи с госзакупками редакции, проверку документов инициировал департамент информационной политики Свердловской области.

Связаться с руководителем ведомства Юлией Прытковой все еще не удалось.