В березниковском интернате инвалида "сварили" в ванне с кипятком

В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за смерти 61-летнего инвалида, который получил ожоги при помывке в ванной Березниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел днем, в конце марта в березниковском филиале соликамского дома-интерната. Мужчина получил термические ожоги тела, от которых он скончался 19 мая в больнице.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.