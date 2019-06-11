Названа самая по-настоящему популярная персона в Instagram

Названа самая популярная персона в Instagram, собирающая не накрученные, а реальные лайки, то есть, обладающая настоящей популярностью.

По данным исследовательской компании Hype Auditor, на которые ссылается The Sun, больше всего реальных лайков получает певица Селена Гомес. Хотя у Гомес только 151 млн подписчиков, под каждым ее постом появляется в среднем 4,6 млн лайков. Это самый большой показатель среди блогеров. На втором месте Кайли Дженнер с 3,6 млн лайков на пост. Третье место у футболиста Криштиану Роналду – 2,8 млн лайков за пост в среднем.

Эти цифры показывают, что далеко не все подписчики лайкают посты тех, на кого подписаны. Рекламодатели все чаще обращают внимание на эту разницу между активной и общей аудиторией, ведь не секрет, что многие звезды накручивают себе подписчиков. В итоге блогера с миллионной аудиторией лайкают несколько тысяч реальных "душ", что сразу выдает его накрученность.