08 Октября 2020
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Общество За рубежом
Селена Гомес (2019) | Фото:instagram.com/selenagomez

Названа самая по-настоящему популярная персона в Instagram

Названа самая популярная персона в Instagram, собирающая не накрученные, а реальные лайки, то есть, обладающая настоящей популярностью.

По данным исследовательской компании Hype Auditor, на которые ссылается The Sun, больше всего реальных лайков получает певица Селена Гомес. Хотя у Гомес только 151 млн подписчиков, под каждым ее постом появляется в среднем 4,6 млн лайков. Это самый большой показатель среди блогеров. На втором месте Кайли Дженнер с 3,6 млн лайков на пост. Третье место у футболиста Криштиану Роналду – 2,8 млн лайков за пост в среднем.

Эти цифры показывают, что далеко не все подписчики лайкают посты тех, на кого подписаны. Рекламодатели все чаще обращают внимание на эту разницу между активной и общей аудиторией, ведь не секрет, что многие звезды накручивают себе подписчиков. В итоге блогера с миллионной аудиторией лайкают несколько тысяч реальных "душ", что сразу выдает его накрученность.

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Названа самая по-настоящему популярная персона в Instagram

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Теги: instagram, лайки, аудитория, селена гомес



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