"Мы растим государственного мужа". Андрей Кабанов рассказал, почему в ГБН сменился глава

Бывший президент фонда "Город без наркотиков" Андрей Кабанов в разговоре с Накануне.RU рассказал, почему новым главой организации стал депутат гордумы Тимофей Жуков. По его словам, молодому политику нужно "вырастать в государственного мужа".

Напомним, 10 июня прошло общее собрание учредителей фонда. Новым президентом, вместо ушедшего по собственному желанию Кабанова, стал Жуков. Кабанов рассказал, что отдал фонду 21 год, второй раз "экстренно возглавив его" в 2014 году.

"Тогда мы, учредители, поняли, что "Город" не функционирует – был большой долг перед ребятами, никакой работы фонд не вёл. Тогда я решил, что его надо закрывать, но люди по смс и через интернет проголосовали за против ликвидации. Мы восстановили и фонд, и его пошатнувшуюся репутацию", - рассказал Накануне.RU Кабанов.

Именно после "перезапуска" фонда пять лет назад в нём появился Тимофей Жуков.

"Он начал нам помогать, позже стал вице-президентом. Тимофей молодой, он многие вещи в жизни понимает лучше меня. Есть несколько проектов на базе фонда, которые он ведёт. Один - "Мы", они кормят бездомных, другой – занятия футболом с детьми, в том числе больными синдромом Дауна, и другие. Мы посоветовались и решили, что Жукову надо расти, уметь руководить, принимать решения и осознанно решили назначить его президентом фонда. Я назначен советником президента, у нас коллегиальное принятие решений", - сказал собеседник Накануне.RU.

Кабанов добавил, что после ухода с поста президента он сможет больше времени посвящать церкви – наркоборец уже 11 лет несёт послушание чтеца в церкви праведного Симеона Верхотурского.

"До 2014 г. почти все службы были мои, сейчас поменьше. Тимофей тоже служит алтарником. Ранее – в храме святителя Иннокентия Московского, сейчас перешёл в Свято-Троицкий кафедральный собор. Так что мысль сделать его президентом фонда пришла давно, воплотили только сейчас. Мы хотим вырастить серьёзного государственного мужа: такие люди, как Жуков, должны становиться "у руля" России. Он молод, силён, порядочен. У Тимофея есть энтузиазм и энергия, и свою работу он делает искренне", - резюмировал Кабанов.