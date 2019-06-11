Уволено руководство производителя "Кортежа" Путина

Назначен новый гендиректор производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" Aurus. Им стал руководитель УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Смена руководства случилась еще 1 июня. Ширинов сменил на посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года.

Вместе с Хильгертом и часть команды менеджеров покинули свои должности, сообщает "Авторевю" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что заявленный им план начать продажу серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019 года, а к осени запустить серийный кроссовер, не удался. Также есть сомнения, что в серийное производство успеют запустить в указанные сроки кроссовер, чей первый прототип был готов в апреле.

В марте в Женеве на международном автомобильном салоне состоялась презентация российского проекта Aurus. На мероприятии показали Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации.

Как сообщало Накануне.RU, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии - седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

Также стало известно, что в России ведутся научно-исследовательские работы в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный.