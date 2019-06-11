"Комплексные инвестиции" утверждают, что вкладчикам банка «Югра» вернут все вложенное

Уже наделю АО «Комплексные инвестиции» осуществляет выплаты вкладчикам банка «Югра», лицензия у которого была отозвана около двух лет назад.

Известно, что часть СМИ называет фактическим владельцем компании «Комплексные инвестиции» одного из крупнейших акционеров «Югры» — Алексея Хотина. При этом, партнеры банкира не отрицают этого, но, правда, и не подтверждают. А сам факт того, что «Комплексные инвестиции» специально скупают долги «Югры», чтобы рассчитаться с пострадавшими вкладчиками - никто не скрывает.

Понятно, что любая информация относительно выплат и всего, что с ними связано - очень интересует вкладчиков банка "Югра". В частности, вкладчики опасаются, что компания «Комплексные инвестиции» по разным причинам может в какой-то момент просто. Часть ответов на опасения вкладчиков изложена в интервью с руководителем московского подразделения АО «Комплексные инвестиции» Сергеем Лаптиевым, которое опубликовала "Московская газета" накануне.

Лаптиев заявил, что в России вообще впервые происходит "открытая процедура, когда один из ведущих акционеров банка, ликвидированного не по своей воле, предлагает вкладчикам-превышенцам по возможности выплатить долги, минуя установленную систему конкурсного производства". Для этого "Комплексные инвестиции" с вкладчиками «Югры» заключают договор переуступки требований.

Под понятие "превышенца" подходят люди, чей вклад в банке превышал 1400000 рублей. Как пояснил Лаптиев, чтобы оформить выплаты, человеку надо прийти в офис АО «Комплексные инвестиции», где с ним будет заключен договор переуступки требований. При этом от вкладчика требуется предъявить документы, свидетельствующие о том, что он является кредитором банка «Югра» и что он получил 1400000 рублей по установленной законом процедуре. Вся процедурно-документальная часть процесса изложена на сайте компании. После заключения договора право собственности на его задолженность в полном объеме переходит к компании «Комплексные инвестиции».

Как утверждает Сергей Лаптиев, "сейчас владельцем компании в полном объеме выделен бюджет на выплаты по счетам, есть график погашения задолженности, все идет согласно разработанному плану". И подчеркивает, что АСВ, по информации СМИ, обещает выплатить вкладчикам «Югры» 15-20 процентов от суммы превышения в течение пяти лет, а "Комплексные инвестиции" предлагают погасить задолженность полностью, причем в течение 3,5 лет.

На вопрос газеты - а что делать вкладчикам, проживающим не в Москве, Сергей Лаптиев сообщил, что в ближайших планах компании— открытие офисов в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону (офис в северной столице должен начать работу уже 13 июня). А затем планируется открытие отделений компании в Челябинске, Сургуте, Красноярске, Тюмени, Ярославле.

Все подробности, которые, конечно, интересуют вкладчиков, имеются на сайте компании «Комплексные инвестиции». А москвичей приглашают придти лично - в Москве офис компании расположен - Лубянский проезд, 27/1, стр. 1, подъезд 2, указан и телефон для оперативной связи - +7 (495) 259-57-25.