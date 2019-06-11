На Южном Урале врача-акушера приговорили к условному сроку за гибель нерожденного ребенка

В Пласте заведующая акушерским отделением приговорена к условному сроку за халатность, повлекшую гибель нерожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре 2017 года в городскую больницу обратилась женщина на 40 неделе беременности обратилась с жалобами на отхождение околоплодных вод. Однако заведующая, врач акушер-гинеколог не организовала проведение диагностики и не приняла решение о госпитализации пациентки. В результате произошла внутриутробная гибель плода.

В суде обвиняемая вину не признала.

Ее приговорили к 1 году лишения свободы условно. суд также запретил обвиняемой 1,5 года заниматься медицинской деятельностью.