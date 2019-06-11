В Россельхознадзоре предложение не давить бульдозерами "сенкционку" назвали "глупым"

В Россельхознадзоре предложение не уничтожать санкционные продукты назвали "глупым" и "необоснованным". Ранее такую инициативу озвучил Роспотребнадзор.

Ранее Совет при президенте России по правам человека предложил различным ведомствам высказать свои предложения по сокращению отходов. В позиции Роспотребнадзора, в частности, говорится: "В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Радиостанция "Говорит Москва" цитирует официального представителя Россельхознадзора: "Инициатива Роспотребнадзора, на наш взгляд, является настолько непроработанной, что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать. Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения. Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких. Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы всё же не станем".