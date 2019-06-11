08 Октября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
Министерство здравоохранения, Минздрав РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Минздрав призвали решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий

Минздрав РФ призвали решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий для повышения конкурентоспособности отечественных производителей при госзакупках. Такое мнение выразил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев на заседании межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"Если вопросы взаимозаменяемости лекарственных препаратов и расходных материалов не решены, то неважно, каким способом осуществляется закупка. Вас просто к этой закупке не допустят. До сих пор мы не можем добиться того, чтобы обеспечить возможность доступа российских производителей на недискриминационной основе к торгам, принимая решение на основе экспертизы о взаимозаменяемости аналогичных, эквивалентных медицинских изделий", - прокомментировал представитель ФАС.

Определять эквивалентность медизделий может и должен Минздрав, добавил он.

Также, с его слов, нерешённым остается вопрос об установлении требования к указанию в документах о закупке медицинских изделий остаточного и конкретного срока годности, в течение которого расходный материал может использоваться.

"Если на рынке лекарственных препаратов мы эту проблему решили совместно с Министерством здравоохранения, то на рынке медизделий и расходных материалов нам ещё предстоит решить этот вопрос", - добавил Нижегородцев.

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Минздрав призвали решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий

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Теги: Минздрав, взаимозаменяемые лекарства, ФАС



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