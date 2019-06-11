Новый танковый полк в ЗВО укомплектуют Т-72Б3

В Смоленской области появится новый танковый полк. Он будет сформирован в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Полк призван усилить боевые возможности мотострелковой дивизии. В планах Минобороны завершить подготовительные работы по формированию подразделения к 1 декабря.

Полк укомплектуют машинами Т-72Б3 и БМП-2. Кроме того, в распоряжении военнослужащих окажутся передовые средства разведки, ПВО, тылового, медицинского, инженерного и технического обеспечения. Об этом пишет "Политэксперт" со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, выпуском Т-72Б3 занимается НПК "Уралвагонзавод". "Если оценивать Т-72Б3 по коэффициенту военно-технического уровня, взяв за единицу обычный Т-72, прирост эффективности приближается к двум. На 80 % Т-72Б3 - это совершенно новая машина", - отмечал ранее заместитель генерального директора корпорации УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.