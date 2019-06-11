08 Октября 2020
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Политика
(2019) | Фото: govvrn.ru

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Глава Правительства России Дмитрий Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем. Об этом премьер заявил на 108-й сессии Международной конференции труда, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам Медведева, будущее, возможно, за четырехдневной рабочей неделей.

"Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя тему, отметила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос о зарплате. "На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать - такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную", - приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов отмечал, что четырехдневная рабочая неделя будет возможна в России к 2030 г. благодаря внедрению цифровых технологий. Представители профсоюзов, напротив, считают, что в результате пенсионной"реформы" на рынке труда появится новая рабочая сила. "Сейчас у нас большее количество людей остается на рынке труда, потому что те, кто должны были уходить на пенсию в 60 лет — будут уходить в 65 лет. Частично демографическая яма может "компенсировать" это увеличение, но не настолько. А если будут внедряться промышленные роботы, естественно, надобность и в этих людях будет сокращаться", - отмечал в интервью агентству заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

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Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

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Теги: Дмитрий Медведев, четырехдневная рабочая неделя,



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