08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Денисенко, Филарет, раскол, церковь (2017) | Фото: cerkva.info

Денисенко-Филарет отказался от томоса Варфоломея

Многолетний лидер украинского церковного раскола и киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что не принимает томос константинопольского патриарха Варфоломея о признании "единой церкви" раскольников, созданной 15 декабря прошлого года в результате объединения его организации с "автокефальной церковью". Об этом он сказал на "форуме украинской интеллигенции".
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Как сообщают украинские СМИ, Денисенко заявил, что содержание томоса на Фанаре скрывали, требуя вначале от раскольников объединиться, но если бы он знал, что там написано, то не объединялся бы с "автокефалами". По его словам, это смена зависимости от Москвы на зависимость от Фанара, а об Украине никто не думает.

Также он решил созвать "поместный собор" для возобновления деятельности киевского "патриархата".

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что киевский "патриархат" был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Денисенко.

Напомним, в последний месяц Денисенко активизировался. В конце мая он обвинил в беззаконии нового лидера и своего бывшего секретаря Сергея Думенко-Епифания. На последнем синоде он отказался поддержать Думенко и заявил, что его обманули при создании "единой церкви". Будучи "почетным патриархом", он недоумевает, почему "предстоятель" Думенко не согласует с ним свои шаги. Основанием для таких претензий является то, что киевский "патриархат" Денисенко до сих пор существует, что подтвердил Минюст. Денисенко не нравится то, что "единая церковь" подчиняется Фанару, и он хочет изменить ее устав. Однако в среде раскольников Денисенко уже мало кто поддерживает из-за боязни потерять томос. Варфоломей переиграл Денисенко, и теперь он может стать раскольником уже для самих раскольников.

Нынешняя затея Денисенко может стать его последним шансом как-то повлиять на ситуацию. Однако его действия характеризуют ту атмосферу, в которой происходило объединение раскольников и выдача им томоса.

Петр Порошенко, проповедь, храм, раскол, Украина(2019)|Фото: пресс-служба президента Украины

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Денисенко-Филарет отказался от томоса Варфоломея

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, томос



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