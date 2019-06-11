"Уральские пельмени" о бывшем коллеге Нетиевском: "С ума немножко сошел человек"

Участники шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев и Дмитрий Соколов рассказали о конфликте со своим бывшим коллегой Сергеем Нетиевским. Стороны уже не первый год ведут с переменным успехом судебные тяжбы.

"Один из наших бывших участников не только за пределами видимости зрителей, но и за гранью разумного. Чего хочет человек, очень сложно понять. Хочет ли он что-то этим сказать или доказать? Мы отстояли в судах все то, что по праву принадлежит "Уральским пельменям". Закон на нашей стороне. Мы являемся правообладателями бренда и номеров, которые были нами созданы. Согласно решению суда, Сергей Нетиевский должен нам более 5 миллионов рублей. Наложен арест на его имущество. Но эти судебные решения Нетиевский не исполняет. К чему это может привести, сложно сказать. Пока у нас всё хорошо. Уверен, что и дальше так будет. За нами правда. И коллектив делает всё верно", - цитирует Исаева газета "Аргументы и факты".

"Выигрываем мы больше, чем проигрываем. Мы же с ним встречались несколько раз и предлагали: "Давай уже завершим все эти дела, по нолям разойдемся". Вроде он сказал: "Давайте завершим". А потом посмотрел-посмотрел, он же не только от себя подал иски, а еще от конторы. Он связан с другими ребятами. И ему не так-то просто закрыть все эти дела", - добавляет Соколов.

По мнению юмористов, Нетиевский зазнался и был испорчен деньгами.

"Возможно, он решил, что является капитаном корабля. А это не так. У нас нет ярко выраженного капитана, мы единая команда, которая совместно управляет кораблём. Нетиевский решил, что он продюсер, а значит, выше всех остальных и должен быть богаче. Но он никогда не был продюсером, а был таким же членом нашей команды, как и все. Мы все вместе взяли кредит в банке и сняли ту самую первую программу, с которой все и началось. Нетиевский переехал в Москву и немного оторвался от коллектива. При этом в творческом плане ничего нового он так и не создал. Является ли человек, который не создал ни одного продукта, продюсером?", - комментирует Исаев.

Соколов добавляет: "С кем не бывает. Деньги кого угодно введут в искушение. Пришел бы и по-нормальному поговорил, покаялся: "Так и так, ребята". Мы подумали бы: выгонять его или не нет, как дальше жить. Все равно же вышли из одной компашки. Но он не кается. Говорит: "Это мое, это мое". А с какого фига оно твое? Делали все вместе, а тут вдруг твое стало. А документы всякие и я могу нарисовать. С ума немножко сошел человек, чего тут говорить".