Сотрудники польского музея нашли тоннель, который может вести к Янтарной комнате

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Исследователи во время раскопок обнаружили люк, который, по их мнению, не открывался со времен войны, сообщила радиостанция RMF FM.

Строение покрывает большой слой земли, 100-килограммовая плита и проросшее дерево. Директор музея Бартоломей Плебаньчик надеется, что к концу июня тоннель удастся вскрыть.

Янтарная комната - шедевр искусства XVIII века, созданный мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Она состояла из янтарных панелей, украшений и панно. Сын монарха преподнес комнату в дар Петру I в 1717 году.

Два года назад немецкие археологи-любители пришли к выводу, что похищенная нацистами Янтарная комната находится в пещерах под Дрезденом.

По словам исследователей, во времена Второй мировой войны нацисты соорудили секретные бункеры в системе пещер у холмов Хартенштайна. Здесь, по мнению археологов, находится бесследно исчезнувшая Янтарная комната, которая ранее хранилась в Кёнигсберге (ныне Калининград) после того, как немцы вывезли ее с оккупированных территорий под Санкт-Петербургом.