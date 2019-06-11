Молодой ямалец напал с кулаками на прохожего из-за замечания

В Лабытнанги 20-летний парень избил 48-летнего горожанина после того, как тот попросил его не материться. Сейчас делом занимается ямальская полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация об инциденте появилась несколько дней назад в социальных сетях. Дочь пострадавшего жителя Лабытнанги разместила пост, в котором рассказала, как ее отца избили возле магазина "Близнецы". Мужчина сделал замечание матерящемуся молодому человеку. Выйдя на улицу, парень избил горожанина, пишет Федералпресс.

За дело взялись сотрудники полиции. Они опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как на человека на велосипеде нападает с кулаками агрессивный молодой человек. Сейчас медики определяют, какой вред мужчина нанес пострадавшему. После этого будет решено, возбуждать уголовное дело или нет, сообщает пресс-служба УМВД Ямала.

Молодой человек, напавший на прохожего, уже полностью признал свою вину. Ранее он судим не был.