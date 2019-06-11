Озвучена возможная причина взрыва газа в жилом доме Нижнего Тагила

Следователи высказались о причинах взрыва газа в жилом доме Нижнего Тагила, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского областного управления СКР.

Причиной случившегося могла стать ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в квартире, отметили в управлении.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило 27-летнего мужчину, который сегодня утром, не приходя в сознание, умер в реанимации.