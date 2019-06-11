Песков: Установки урегулировать ситуацию с Голуновым до "прямой линии" нет

В Кремле не стремятся урегулировать ситуацию с журналистом Иваном Голуновым до "прямой линии" с Владимиром Путиным, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "никаких таких установок нет и быть не может".

Песков также добавил, что россияне направляют к "прямой линии" вопросы по Голунову, "но ими не засыпают", передает "Интерфакс".

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Ранее Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в правоохранительных органах в связи с уголовным делом в отношении журналиста.