08 Октября 2020
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Сергей Черняев, исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития (2017) | Фото: ugrapro.ru

"Корпорация развития" в 2018 году получила убыток в 4 млрд рублей

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") в 2018 г. получила убыток в размере 4 млрд руб. Таким образом, чистый убыток в сравнении с 2017 г. увеличился в девять раз, передает корреспондент Накануне.RU.
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Информация о финансовых итогах работы уральской корпорации содержится в аудиторском заключении годовой бухгалтерской отчетности. Документ есть в распоряжении агентства, сама отчетность еще не утверждена акционерами.

В 2018 г. снизился показатель чистых активов: с 30,7 млрд руб. до 27,2 млрд руб. По указанию акционеров общества проводятся мероприятия по выравниванию чистых активов, говорится в заключении аудиторов. Уставной капитал "Корпорации развития" после выкупа акционерами допэмиссии составляет 31,3 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам 2017 г. "Корпорация развития" нарастила убыток в 17 раз - до 428,5 млн руб. При этом акционеры корпорации впервые за четыре года утвердили годовой отчет гендиректора структуры. Пост с 2017 г. занимает выходец из Югры Сергей Черняев, акционеры продлили его полномочия в апреле.

Добавим, аудиторы указывают на иск о банкротстве "Корпорации развития", как на обстоятельство, которое существенную неопределенность, которая может вызвать "сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность". Арбитраж приостановил производство по делу, так как "Корпорации развития" удалось отменить решение суда по выплате долга "Мостострою-12", ставшее основанием для банкротного дела.

Крупнейшими акционерами "КР" являются Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Некогда проект курировался полпредством президента РФ в УрФО и "Единой Россией" и предполагал масштабное освоение минеральной базы Северного Урала.

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"Корпорация развития" в 2018 году получила убыток в 4 млрд рублей

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Теги: Корпорация развития, аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность, Сергей Черняев, Урал промышленный - Урал полярный, Мостострой-12,



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