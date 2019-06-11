08 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
провода, вагоны, поезд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области девушка в туалете электрички родила ребенка и смыла его в унитаз

Следователи в Курганской области передали в суд жуткое уголовное дело об убийстве матерью своего новорожденного малыша.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в пригородной электричке, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

20-летняя девушка закрылась в туалете электропоезда, родила там доношенного и здорового мальчика, после чего смыла ребенка в унитаз. Труп малыша нашли работники железной дороги. После проведения экспертизы удалось установить, что мальчик умер от переохлаждения.

Девушку будут судить в Лебяжьевском районном суде.

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В Курганской области девушка в туалете электрички родила ребенка и смыла его в унитаз

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Теги: Лебяжья-Сибирская, электричка, железная дорога, суд, мать, ребенок, убийство



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Развитие сюжета:

Ранее 01.11.2019 15:26 Мск В Зауралье осудили девушку, которая в туалете электрички родила ребенка и смыла его в унитаз

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