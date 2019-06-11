Высокое давление на бизнес в Прикамье объяснили работой федеральных ведомств

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников сообщил Накануне.RU, что при формировании рейтинга по индексу административного давления была учтена деятельность в основном федеральных ведомств: Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, МЧС.

"Контроль на транспорте делят между собой федералы и регион, в зависимости от принадлежности автомобильных дорог — региональная это дорога или федеральная. К региональным ведомствам, деятельность которых учитывалась, относится только жилищная инспекция, которая является уполномоченной субъекта Российской Федерации. Таким образом, из всего антирейтинга — только две позиции по региональным полномочиям, все остальное — федеральные", - сообщил министр.

Напомним, в конце мая бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в своем докладе президенту России Владимиру Путину представил раздел "Индекс административного давления". Индекс представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает долю предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, долю предупреждений от общего числа административных наказаний, долю штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований), средний штраф на одного предпринимателя и "административный налог" - показатель, который отражает фискальную ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

Изначально сообщалось, что Пермский край попал в пятерку регионов с самым сильным давлением на бизнес. Однако позже в самом же аппарате уполномоченного по правам предпринимателей РФ опровергли эту информацию, сообщив, что произошла ошибка и на самом деле Прикамье занимает 55 позицию среди 81 российского субъекта.

Министр экономического развития Прикамья также сообщил о мерах, которые принимаются в регионе для того, чтобы сделать давление на бизнес более щадящим. В частности, Максим Колесников сообщил о разработанной "дорожной карте" по улучшению инвестклимата, в том числе в части совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Участие в разработке "дорожной карты" принимали и представители бизнеса. В настоящий момент уже разработаны критерии риска, либо отменены плановые проверки по 11 приоритетным видам контроля. По 14 из 24 (60%) видам контроля уже осуществлен переход на риск-ориентированный подход, при котором проверяющие обращают внимание на самые сложные и опасные объекты и не ходят туда, где рисков меньше. Внедрена практика публичных обсуждений правоприменительной практики с представителями предпринимательского сообщества. В 2018 году проведено порядка 43 совещаний с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей. О проблеме ведения бизнеса можно сообщить на инвестиционном портале Пермского края. Кроме того, успешно работает группа по улучшению инвестклимата.

"В то же время, улучшение инвестиционного, а значит, и благоприятного предпринимательского климата, было зафиксировано и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2018 года. Его результаты были озвучены на ПМЭФ-2019. Среди всех субъектов РФ Пермский край показал одну из самых высоких динамик улучшения инвестклимата, продвинувшись на 22 позиции вверх по сравнению с 2017 годом. По итогам 2018 года Пермский край расположился на 25 месте, тогда как по итогам 2017-го был на 47-м", - подчеркнул Максим Колесников.

Он добавил, что приоритетами 2019 г. является совершенствование нормативно-правовой базы, внедрения риск-ориентированного подхода по оставшимся видам регионального контроля, информатизации КНД для упрощения процедур и экономии времени.