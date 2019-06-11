Задержан подозреваемый в погроме в редакции издания "Сноб"

Полиция задержала в Москве подозреваемого в погроме в офисе редакции проекта "Сноб". Материальный ущерб от его вторжения оценивается в 90 тыс. руб., сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя организации о том, что в ночное время неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников. Материальный ущерб составил 90 тыс. руб.", - сказал собеседник агентства.

Задержанный – 24-летний житель ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

Накануне редакция "Сноба" была вынуждена работать в офисе коллег, журналисты остались без компьютеров, особенно досталось кабинету главного редактора Ксении Чудиновой. Позднее в сети появились кадры с камер наблюдения, установленных в редакции. На них видно, что погромщик был, вероятно, в состоянии опьянения или под действием каких-то препаратов: он постоянно натыкался на предметы и стены, шатался из стороны в сторону.

Проект "Сноб" представляет из себя периодическое печатное издание и электронный журнал. Создан был в 2008 году основателем ИД "Коммерсант" Владимиром Яковлевым. До января 2013 года входил в медиагруппу "Живи!" (владелец – группа ОНЕКСИМ Михаила Прохорова). В 2017 году Прохоров продал проект компании "Сноб Медиа", владелицей стала Марина Геворкян.