В Кургане на месяц перекрывают улицу Карла Маркса в районе гимназии №31

В Кургане на месяц будет закрыта улица Карла Маркса от Пичугина до Пролетарской.

Коммунальщикам необходимо провести работы на коллекторе - там ранее произошел провал грунта.

Движение транспорта закроют с 9.00 14 июня до 21.00 часа 13 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

В организации добавили, что сети водоотведения в этом месте сильно изношены, именно поэтому было принято решения о полном закрытии этого участка улицы.