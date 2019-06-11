Бари Алибасов вышел из комы и ничего не помнит

72-летний продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. "Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", - цитирует телеканал "360" сына Алибасова.

По его словам, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к смерти: "Сказать что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера".

Напомним, Алибасов попал в реанимацию НИИ скорой помощи им. Склифосовского после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб. В результате он получил химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Родственники Бари собираются подать в суд на производителя жидкости, упаковка которой оказалась очень похожа на пищевой продукт.