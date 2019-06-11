В Грозном открыли огонь возле школы: подростки втянули в драку полицейских

Следователи занялись проверкой после сообщений о том, что в Грозном школьники устроили массовую драку со стрельбой.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Чечне, в СМИ появился видеоролик с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе.

По данным СМИ, потасовку устроили пришедшие на основной госэкзамен подростки. Полицейские пытались разнять школьников, однако подростки втянули и их в драку.

Ранее московский подросток получил ножевое ранение в одной из школ города в результате конфликта со своим сверстником.

В мае прошлого года в новосибирском колледже произошла стрельба: студент ранил однокурсника и покончил с собой.