08 Октября 2020
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В Грозном в школе №54 устроили потасовку ученики школ №11 и №61 (2019) | Фото: vk.com/v_groznom_podslushano

В Грозном открыли огонь возле школы: подростки втянули в драку полицейских

Следователи занялись проверкой после сообщений о том, что в Грозном школьники устроили массовую драку со стрельбой.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Чечне, в СМИ появился видеоролик с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе.

По данным СМИ, потасовку устроили пришедшие на основной госэкзамен подростки. Полицейские пытались разнять школьников, однако подростки втянули и их в драку.

В Грозном в школе №54 устроили потасовку ученики школ №11 и №61(2019)|Фото: vk.com/v_groznom_podslushano

Ранее московский подросток получил ножевое ранение в одной из школ города в результате конфликта со своим сверстником.

В мае прошлого года в новосибирском колледже произошла стрельба: студент ранил однокурсника и покончил с собой.

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В Грозном открыли огонь возле школы: подростки втянули в драку полицейских

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Теги: грозный, школьники, драка, стрельба



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