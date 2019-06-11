08 Октября 2020
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мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге в редакции "Областной газеты" прошли обыски

В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге прошли обыски, об этом Накануне.RU сообщили в службе информации издания.

"Мы официальный комментарий подготовим минут через 30-40", - сообщили в издании.

В МВД также пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу - руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что пока не комментирует обыски.

Известно, что проверку документов в "Областной газете" инициировал департамент информационной политики региона, однако связаться с руководителем ведомства Юлией Прытковой пока не удалось, она не ответила на звонок корреспондента Накануне.RU.

Обыски в редакции прошли утром 11 июня. Подробная информация появится позднее.

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В Екатеринбурге в редакции "Областной газеты" прошли обыски

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Областная газета, обыски, Екатеринбург, ДИП



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Ранее 11.06.2019 14:35 Мск Главред екатеринбургской "Областной газеты" назвал обыски в редакции "плановой проверкой"

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