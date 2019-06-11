В Екатеринбурге в редакции "Областной газеты" прошли обыски

В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге прошли обыски, об этом Накануне.RU сообщили в службе информации издания.

"Мы официальный комментарий подготовим минут через 30-40", - сообщили в издании.

В МВД также пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу - руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что пока не комментирует обыски.

Известно, что проверку документов в "Областной газете" инициировал департамент информационной политики региона, однако связаться с руководителем ведомства Юлией Прытковой пока не удалось, она не ответила на звонок корреспондента Накануне.RU.

Обыски в редакции прошли утром 11 июня. Подробная информация появится позднее.